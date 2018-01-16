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Россиянки начали обходить загс стороной

Разница между количеством мужчин и женщин, планирующих узаконить свои отношения, практически исчезла
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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За пять лет снизилось число женщин, планирующих официально оформить фактический брак, констатировал Росстат. У сильного пола отношение к штампу в паспорте практически не изменилось. Эксперты объясняют тенденцию выравниванием социальных ролей мужчин и женщин.

О том, что представительницы прекрасного пола стали меньше стремиться в загс, свидетельствует исследование Росстата, с результатами которого ознакомились «Известия». Почти 40% браков не зарегистрированы, показал опрос женщин, вступивших в семейный союз в 2015–2017 годах. 

В прошлом году 40,8% гражданских жен собирались под венец, даже если в ближайшее время не планируется беременность (сумма позиций «да, обязательно» и «да, желательно»). А пятью годами ранее — 43,7%. В случае беременности до рождения ребенка в 2017-м в загс собирались 56,7% (60,1% в 2012-м). А доля женщин, которые намеревались выйти замуж после рождения ребенка, снизилась за пять лет с 64,7 до 55,3%.

Взгляды мужчин на брак изменились гораздо менее заметно. В 2017 году намеревались жениться 39% гражданских мужей (37% в 2012 году), 53,5% готовящихся стать отцами (53,7% в 2012-м) и 52,5% молодых пап (58,3% в 2012-м). Так что разрыв между количеством женщин и мужчин, планирующих отправиться в загс, сократился, и отношение обоих полов к браку стало практически идентичным.

По мнению директора Агентства социальной информации Елены Тополевой-Солдуновой, позиции мужчин и женщин относительно брака и дальше продолжат сближаться. Это связано с выравниванием социальных ролей обоих полов.

 

— Всё больше женщин делают карьеру, занимают позиции менеджеров высокого звена. И мы видим ситуации, когда мама хорошо зарабатывает, а папа сидит с ребенком. Еще несколько лет назад это казалось бы нелепым, — пояснила эксперт.

Она отметила, что меняется и отношение общества к женщинам, воспитывающим ребенка, находясь в гражданском браке. Раньше это порицалось, а сейчас считается обычным делом.

По словам старшего научного сотрудника Института демографии НИУ ВШЭ Екатерины Щербаковой, общество развивается и как мужчины, так и женщины получают больше свобод. Отойти от традиционной модели семьи позволило снижение детской смертности. Детей в семье рождается меньше, а у родителей появляется больше вариантов выстраивания отношений.

— Тенденция сокращения доли женщин, стремящихся в официальный брак, совпадает с тем, что происходит в странах Западной Европы, — отметила Екатерина Щербакова.

Она добавила, что в последние годы люди редко идут в загс, не имея опыта совместного проживания друг с другом.

Выборочное наблюдение Росстата проводилось в 2017 году во всех регионах, было охвачено 15 тыс. домохозяйств.

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