Росстат сообщил о снижении желания женщин оформлять брак в загсе

Росстат за последние пять лет зафиксировал сокращение числа женщин, желающих официально оформлять брак. Снижение количества женщин, стремящихся оформить отношения в загсе, прослеживается по итогам исследования Росстата, с результатами которого ознакомились «Известия».

Согласно опросу женщин, вступивших в семейный союз в период с 2015 по 2017 год, почти в 40% случаев отношения не были зарегистрированы в загсе. В 2017 году 40,8% гражданских жен собирались оформлять отношения официально, даже если в ближайшее время не планируется беременность. В 2012 году под венец собирались 43,7% опрошенных. В случае беременности до рождения ребенка в прошлом году в загсе планировали оформить отношения 56,7% по сравнению с 60,1% в 2012 году. Доля женщин, планировавших выйти замуж после рождения ребенка, снизилась за пять лет с 64,7% до 55,3%.

У сильного пола отношение к штампу в паспорте практически не изменилось. Эксперты объясняют такую тенденцию выравниванием социальных ролей мужчин и женщин. Согласно исследованию, в 2017 году жениться планировали 39% гражданских мужей по сравнению с 37% в 2012 году. Кроме того, под венец планировали пойти 53,5% готовящихся стать отцами (53,7% в 2012-м) и 52,5% молодых пап (58,3% в 2012-м).

Эксперты подчеркивают, что разрыв между количеством женщин и мужчин, планирующих отправиться в загс, сократился. В связи с этим отношение обоих полов к браку стало практически идентичным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россиянки начали обходить загс стороной