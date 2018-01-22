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Депутата испугало предложение об узаконивании сожительства

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила порталу iz.ru, что ее пугает инициатива сенатора, предложившего приравнять сожительство к официальному браку. 

Законопроект, которым могут быть внесены изменения в Семейный кодекс России, был внесен на рассмотрение в Госдуму ранее в понедельник, 22 января. Сенатор Антон Беляков, выступивший автором документа, предлагает государству ввести в кодекс новый термин «фактические брачные отношения». По его мнению, к ним можно приравнять совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка. В случае одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает правовой статус фактических брачных отношений. Это в свою очередь повлечет исполнение прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

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«Меня немного такая инициатива пугает. Объясню почему. Во первых, считаю правильным не вторгаться законодательно в эту область, потому что, если взрослые люди хотят заключить брак, они это сделают. А если не хотят (по любым причинам), то законодатель обязывать (и приравнивать) не должен. А как быть, если у них свободные отношения? Например, она пять лет сожительствует с двумя мужчинами, или он шесть лет сожительствует с тремя женщинами. Пара, может, знает и закрывает глаза, а может, и не знает об адюльтере. Что можно приравнивать к браку в этой ситуации? Какую из пар?» — сказала Пушкина.

По мнению депутата, приравнивание незарегистрированного брака к официальному — «совершенно лишняя инициатива».

«Ну я считаю, что есть законный брак. Вступать в него должны добровольно. А приравнивать и автоматически считать его заключенным — ну совершенно лишняя инициатива. И потом, в суде представьте: она доказывает, что сожительствуют не пять лет, а четыре с половиной года. А он наоборот доказывает. Бред же получится», — сказала Пушкина.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, надо внимательно ознакомиться с предложенным законопроектом. «Мои мысли из практики. Я немало историй рассказала на эту тему», — подчеркнула Пушкина.

Ранее сообщалось, что Росстат за последние пять лет зафиксировал сокращение числа женщин, желающих официально оформлять брак. 

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