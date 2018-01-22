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Мизулина назвала вредительством приравнивание сожительства к браку

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина прокомментировала порталу iz.ru законопроект о легализации сожительства.

Законопроект, который может изменить Семейный кодекс России, был внесен на рассмотрение в Госдуму ранее в понедельник, 22 января. Сенатор Антон Беляков, выступивший автором документа, предлагает ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями. 

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«Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью. Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Кроме того, еще одно следствие фактических браков — рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи — это удар по общественной и государственной стабильности. Такие инициативы — это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но, если вы считаете себя не на словах, а на деле гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон», — сказала Мизулина.

По мнению сенатора, необходимо искать причины «неустойчивых» брачных отношений, а не легализовать их.

«Если у нас распространено сожительство, то надо искать причины, почему люди не регистрируют браки. Для того чтобы сократить число фактических браков, надо идти не по пути их насильственной легализации. Надо укреплять и пропагандировать институт брака, разьяснять его преимущества. Если брак неустойчив, то прежде всего страдают дети. От любого нестабильного брака, любой неустойчивости меньше всего защищены дети», — сказала Мизулина.

Сенатор напомнила, что в истории СССР был уже период, когда было легализовано сожительство и это привело к негативным последствиям.

«В кодексе 1926 года о семье и браке фактические брачные отношения были легализованы. Число разводов выросло катастрофически. На десять браков приходилось девять разводов. 92% семей разваливались. В начале 30-х годов советская власть поняла, что нужно срочно эту ситуацию менять», — отметила Мизулина.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила порталу iz.ru, что ее пугает инициатива сенатора, предложившего приравнять сожительство к официальному браку. 

Русская православная церковь внимательно изучает законопроект, согласно которому сожительство предлагается приравнять к официальному браку. Об этом рассказал зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

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