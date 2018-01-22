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РПЦ заинтересовал законопроект о приравнивании сожительства к браку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Русская православная церковь внимательно изучает законопроект, согласно которому сожительство предлагается приравнять к официальному браку. Об этом рассказал зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Мы изучаем данную законотворческую инициативу, полагаем, что необходимо ознакомиться с текстом предложенного сенатором Беляковым законопроекта. Проблема кризиса семейных ценностей является актуальной, и необходимы комплексные решения в данной сфере, которые позволили бы укрепить роль семьи в обществе», — приводит его слова RT.

Он пояснил, что в ходе более детального изучения законопроекта нужно определить, насколько инициатива соответствует повышению ответственности вступающих в брак мужчин и женщин, а также препятствует разводам.

Законопроект, которым может изменить Семейный кодекс РФ, был внесен на рассмотрение в Госдуму 22 января. Автор документа — сенатор Антон Беляков — предлагает ввести новый термин «фактические брачные отношения». К ним можно приравнять сожительство мужчины и женщины более пяти лет или в течение двух лет и наличие общего ребенка.

Такие отношения получат правовой статус фактических брачных отношений, что повлечет за собой исполнение исполнение прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

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