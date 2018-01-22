Прямой эфир

Сожительство могут приравнять в России к официальному браку

0
Фото: Depositphotos.com/gpointstudio
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект, которым могут быть внесены изменения в Семейный кодекс России, внесен на рассмотрение в Госдуму. Сенатор Антон Беляков, выступивший автором документа, предлагает государству ввести в кодексе новый термин «фактические брачные отношения»

РЕН ТВ сообщает, что, по мнению Белякова, к таким отношениям можно приравнять совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка. ТАСС добавляет, что при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает правовой статус фактических брачных отношений. Данное обстоятельство повлечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила РЕН ТВ, что такой законопроект вряд ли будет принят.

Ранее сообщалось, что Росстат за последние пять лет зафиксировал сокращение числа женщин, желающих официально оформлять брак. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Больше 100 пар поженятся в Москве в День всех влюбленных
Власти Турции уточнили условия оформления развода

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017