Сожительство могут приравнять в России к официальному браку

Законопроект, которым могут быть внесены изменения в Семейный кодекс России, внесен на рассмотрение в Госдуму. Сенатор Антон Беляков, выступивший автором документа, предлагает государству ввести в кодексе новый термин «фактические брачные отношения»

РЕН ТВ сообщает, что, по мнению Белякова, к таким отношениям можно приравнять совместное проживание мужчины и женщины более пяти лет или совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка. ТАСС добавляет, что при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает правовой статус фактических брачных отношений. Данное обстоятельство повлечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила РЕН ТВ, что такой законопроект вряд ли будет принят.

Ранее сообщалось, что Росстат за последние пять лет зафиксировал сокращение числа женщин, желающих официально оформлять брак.