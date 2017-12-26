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Власти Турции уточнили условия оформления развода

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Фото: Global Look Prees/Altan Gocher
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Если муж назвал свою жену сестрой или матерью, то он считается разведенным с ней. Об этом говорится в фетве, опубликованной управлением по делам религии Турции.

«Однако если супруги не разводились ранее, они могут снова сочетаться браком», — отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее управление по делам религии Турции сообщало, что супруги могут развестись, используя современные гаджеты. Так, если супруг трижды произнесет или напишет слово «развод» по-арабски, то брак можно считать расторгнутым.

Ранее глава МИД Германии заявил, что не видит Украину и Турцию в составе Евросоюза.

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