Больше 100 пар поженятся в Москве в День всех влюбленных

В День всех влюбленных в Москве планируют пожениться 130 пар. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2018 году праздник 14 февраля выпал на среду. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, в середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам. Зато данную статистику помогают улучшить популярные среди влюбленных пар даты, к которым можно отнести и День святого Валентина, сообщает «ТВ Центр».

Муравьева добавила, что с начала 2018 года первые браки в столице были зарегистрированы 5 и 6 января. Всего за время новогодних праздников было заключено 54 брака.