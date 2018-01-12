Прямой эфир

Больше 100 пар поженятся в Москве в День всех влюбленных

0
Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В День всех влюбленных в Москве планируют пожениться 130 пар. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В 2018 году праздник 14 февраля выпал на среду. По словам начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой, в середине рабочей недели регистрируется меньше браков, чем по пятницам и субботам. Зато данную статистику помогают улучшить популярные среди влюбленных пар даты, к которым можно отнести и День святого Валентина, сообщает «ТВ Центр».

Муравьева добавила, что с начала 2018 года первые браки в столице были зарегистрированы 5 и 6 января. Всего за время новогодних праздников было заключено 54 брака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Регистрацию браков в замках и парках могут разрешить в России 
Более 40 пар поженятся в столице в новогодние праздники

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017