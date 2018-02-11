Прямой эфир

СМИ предсказали приход русских к власти в Латвии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Victor Lisitsyn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

От политической деятельности русское население Латвии удерживает только плохое знание языка. Новый закон о переходе на обучение только на латышском, поможет русским прийти к власти в стране. Такое мнение высказал журналист Sputnik Latvija.

Колумнист уверен, что после вступления закона в силу и отмены билингвального образования, родители начнут отдавать детей в школы, где латышский преподают носители языка. Однако никто не помешает детям разговаривать по-русски на переменах.

Автор статьи подчеркивает, что согласно особенностям менталитета латышей, при появлении русскоговорящего ребенка, остальные дети также переходят на русский язык. Благодаря новому закону, новое поколение русских прекрасно овладеет латышским языком и сможет интегрироваться в структуры власти Латвии через 10–20 лет.

Автор привел в пример президента Латвии Райманда Вейониса, родившегося в Псковской области, и мэра Риги Нила Ушакова, который прекрасно знает национальный язык и неизменно получает голоса — как русской диаспоры, так и латышей.

На появление русских в сейме и правительстве повлияет и отток латышского населения из страны. Ведь молодежь всё больше старается уехать в Западную Европу.

10 февраля портал iz.ru сообщил, что экс-глава Компартии Латвии и бывший депутат Евпропарламента Альфред Рубикс заявил, что при СССР жизнь в Латвии была лучше, чем сейчас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшая первая леди Латвии пожаловалась на нехватку денег
Пушков рассказал о недовольстве жителей Литвы своей жизнью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017