От политической деятельности русское население Латвии удерживает только плохое знание языка. Новый закон о переходе на обучение только на латышском, поможет русским прийти к власти в стране. Такое мнение высказал журналист Sputnik Latvija.

Колумнист уверен, что после вступления закона в силу и отмены билингвального образования, родители начнут отдавать детей в школы, где латышский преподают носители языка. Однако никто не помешает детям разговаривать по-русски на переменах.

Автор статьи подчеркивает, что согласно особенностям менталитета латышей, при появлении русскоговорящего ребенка, остальные дети также переходят на русский язык. Благодаря новому закону, новое поколение русских прекрасно овладеет латышским языком и сможет интегрироваться в структуры власти Латвии через 10–20 лет.

Автор привел в пример президента Латвии Райманда Вейониса, родившегося в Псковской области, и мэра Риги Нила Ушакова, который прекрасно знает национальный язык и неизменно получает голоса — как русской диаспоры, так и латышей.

На появление русских в сейме и правительстве повлияет и отток латышского населения из страны. Ведь молодежь всё больше старается уехать в Западную Европу.

10 февраля портал iz.ru сообщил, что экс-глава Компартии Латвии и бывший депутат Евпропарламента Альфред Рубикс заявил, что при СССР жизнь в Латвии была лучше, чем сейчас.