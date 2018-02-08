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Сейм проголосовал за перевод всех школ на латышский язык обучения

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Фото: wikimedia.org/Эрнест Динка, Саеймас Канселя
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Сейм Латвии одобрил в предварительном чтении реформу, согласно которой школы национальных меньшинств c 2020–2021 учебного года перейдут на преподавание на государственном — латышском — языке.

Проекты поправок к законам сейчас переданы на рассмотрение в профильную комиссию сейма, после чего законопроект будет представлен в парламент для окончательного утверждения. Как передает ТАСС, утром у здания латвийского парламента прошлая акция протеста. Манифестанты держали в руках плакаты с надписями «Стоп этнической дискриминации», «Школы национальных меньшинств — латвийское богатство» и «Ассимиляции нет».

Минобрнауки Латвии ранее передало в правительство Латвии реформу, согласно которой школы нацменьшинств c 2020–2021 учебного года перейдут на преподавание на латышском языке. Преподавание на русском предполагается оставить для таких предметов, как русский язык, русская литература, и связанных с культурой и историей предметов.

Портал iz.ru писал о том, что власти Латвии запустили мобильное приложение «Друг языка». Теперь любой пользователь может стать информатором центра госязыка. К отправляемой жалобе или похвале можно прикрепить фото и видео.

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