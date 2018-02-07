В Риге откроют Русский дом для соотечественников

В столице Латвии появится Русский дом, где русскоязычное население республики сможет рассчитывать на юридическую помощь по вопросам переселения и получения гражданства РФ. Новая структура также займется организацией языковых курсов, подготовкой культурных и праздничных мероприятий. Об этом «Известиям» рассказал автор проекта, латвийский активист Янис Кузинс. В российском парламенте позитивно оценили идею, отметив, что создание подобных учреждений чрезвычайно актуально, а планы по их открытию обсуждаются и в других странах.

Русский дом будет находиться на центральной улице Риги (улица Бривибас) в здании, где сейчас работает два русскоязычных радио и несколько некоммерческих организаций соотечественников («Русская община Латвии», «Объединение против нацизма», «Конгресс неграждан» и другие). Регистрация организации в качестве НКО завершится не позднее марта 2018 года, отмечают организаторы. Финансирование учреждения на начальном этапе будет обеспечиваться из личных средств инициаторов проекта.

— В Латвии проживает огромная русскоязычная диаспора, нуждающаяся в создании такого центра. Мы будем предоставлять консультации лицам, которые заинтересованы в переселении в Россию и получении российского гражданства, — заявил глава «Объединения против нацизма» Янис Кузинс. — Организуя развлекательные и памятные мероприятия, мы намерены поддерживать интерес к русскому языку и культуре. Мы также хотим запустить подготовительные курсы для поступающих в российские университеты.

Как рассказал латвийский общественный деятель, неформально поддержкой российских соотечественников активисты занимаются уже сейчас. Речь идет, например, об оказании правовых консультаций ветеранам Великой Отечественной войны, восстановлении памятников, организации праздничных концертов и раздаче георгиевских ленточек на 9 мая. Однако создание Русского дома предоставит возможность расширить сферу деятельности и повысить эффективность работы.

— Сейчас в нашем распоряжении 20 человек, включая адвокатов, правозащитников и историков. В дальнейшем будем расширять свой штат и хотим, чтобы Русский дом стал связующим звеном для проживающих в Латвии соотечественников, — отметил Янис Кузинс.

Инициаторы открытия Русского дома подготовили официальные письма (есть в распоряжении «Известий») с презентацией для МИД РФ, Россотрудничества, фонда «Русский мир» и Госдумы. Председатель комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Леонид Калашников отметил в беседе с «Известиями», что Россия могла бы найти для такого проекта дополнительное финансирование и помочь в развитии организации.

— Это чрезвычайно важно в ситуации, когда власти Латвии проводят дискриминационную политику по отношению к русскоязычному населению. Кроме того, это хороший пример мягкой силы, — подчеркнул депутат.

Замглавы комитета ГД по международным делам Алексей Чепа добавил, что инициатива очень актуальна, а открытие подобного центра планируется сейчас, например, в Камбодже.

— Мы должны всячески поддерживать частные проекты, которые нацелены на сохранение русской культуры и популяризации России. Я лично заинтересован в том, чтобы связаться с инициаторами и готов оказать поддержку. Организация курсов русского языка, просмотров отечественных фильмов и поддержка соотечественников — это всё очень важно, — сказал «Известиям» Алексей Чепа.

Создание Русского дома может стать дополнительной помощью для диппредставительства РФ в Латвии, особенно с учетом того, что там нет филиала Россотрудничества. Более того, появление Русского дома в Риге послужит примером для открытия подобных центров в других странах бывшего СССР, где проживают крупные русские диаспоры. Многие соотечественники зачастую нуждаются в получении информации о возможности переехать в Россию, но не могут разобраться во всех бюрократических нюансах.