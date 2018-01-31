Мэр Риги высказался о новом государственном сервисе «Друг языка»

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал появление в стране мобильного приложения «Друг языка». Новый мобильный сервис позволяет пожаловаться на незнание или неправильное употребление латышских языковых норм.

Градоначальник сравнил нововведение с государственными электронными сервисами соседней Эстонии, что прозвучало не в пользу «Друга языка».

«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке», — написал Ушаков в Facebook.

Закон о госязыке устанавливает в стране один государственный язык — латышский. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись именно на латышском, и нарушители правила наказываются.

Как писал iz.ru, ранее мэр Риги предсказал возможные последствия реформы в русских школах Латвии.