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Мэр Риги высказался о новом государственном сервисе «Друг языка»

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал появление в стране мобильного приложения «Друг языка». Новый мобильный сервис позволяет пожаловаться на незнание или неправильное употребление латышских языковых норм.

Градоначальник сравнил нововведение с государственными электронными сервисами соседней Эстонии, что прозвучало не в пользу «Друга языка».

«В Эстонии правительство вводит электронные виды на жительство и обсуждает введение собственной криптовалюты. Ответ латвийского правительства не заставил себя ждать. У нас создано приложение, с помощью которого можно жаловаться на нарушителей закона о госязыке», — написал Ушаков в Facebook.

 

Закон о госязыке устанавливает в стране один государственный язык — латышский. Обслуживание клиентов всех учреждений должно вестись именно на латышском, и нарушители правила наказываются.

Как писал iz.ru, ранее мэр Риги предсказал возможные последствия реформы в русских школах Латвии.

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