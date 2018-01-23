Правительство Латвии одобрило перевод всех русских школ на латышский язык

Правительство Латвии приняло поправки к закону об образовании и утвердило постепенный перевод школ национальных меньшинств на латышский язык. Об этом сообщает «РИА Новости».

Реформа должна вступить в силу с 1 сентября 2019 года. Поправки к закону должен утвердить сейм.

При этом ранее политики получили более 14 тыс. подписей латвийских граждан с просьбой сохранить билингвальное обучение (на русском и латышском).

Законопроект подготовило министерство образования. Он предусматривает реформу школ нацменьшинств в 2021/22 году, во время которой обучаться на родном языке школьники смогут только в младшей школе (с 1-го по 6-й классы).

Предполагается, что поправки будут вступать в силу постепенно, перевод на обучение на латышском языке начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года.

При этом экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов заявил, что в будущем в латвийских школах возможно введение штрафов за использование русского языка на переменах.

Население Латвии составляет около 2 млн человек, 40% которых — русскоязычные. При этом русский язык в стране имеет статус иностранного.

Похожий закон был принят 25 сентября на Украине. Согласно этому закону, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств смогут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом мировое сообщество и европейские инстанции подвергли закон критике и назвали дискриминационным.