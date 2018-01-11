Украинский писатель призвал Киев «приватизировать» русский язык

Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под «филологический контроль».

В своем интервью в четверг, 11 января, он призвал создать «институт русского и других языков национальных меньшинств в Национальной академии наук Украины».

«Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании» 25 сентября. Согласно документу, с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств смогут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке.

20 октября портал iz.ru сообщил о том, что Россия призывает международное сообщество не допустить поражения в правах русскоязычного населения Украины в связи с законом об образовании.