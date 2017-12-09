Украина не изменит языковую статью закона об образовании

Украинские власти не будут вносить изменения в языковую статью закона об образовании. С таким заявлением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По его словам, статья о языке нацменьшинств закона «Об образовании» была согласована с представителями Венецианской комиссии, передает ТАСС.

Парубий отметил, что по его инициативе была создана специальная комиссия, которая сумела найти компромисс — закон защищает язык нацменьшинств и делает изучение украинского языка обязательным.

Как писал портал iz.ru, Венецианская комиссия Совета Европы подвергла критике статьи украинского закона об образовании, указав на их дискриминационный характер.

В частности, законопроект допускает преподавание некоторых предметов на языках стран Евросоюза, однако для русского языка такая возможность не предусмотрена.