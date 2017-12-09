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Совет Европы указал Киеву на дискриминацию в законе об образовании

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Фото: ТАСС/Алексей Славный
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Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала статьи украинского закона об образовании.

Как сообщает телеканал «Звезда», комиссия указала Киеву на дискриминацию национальных меньшинств и рекомендовала внести поправки в положение статьи о языках.

В заявлении говорится, что статья о языках нацменьшинств дает правовую основу для преподавания некоторых предметов на языках ЕС, но не дает таковой для русского языка.

Напомним, закон, сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября. В действие он будет вводиться поэтапно до 2020 года.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) дала отрицательное заключение по вопросу о создании таможенного союза Украины и ЕС, а глава представительства ЕС на Украине назвал нереалистичным присоединение Украины к Шенгенской зоне.

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