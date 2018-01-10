Назарбаев отметил важность русского языка в Казахстане

Лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что в республике остается важным знание русского языка. Как он заявил в ежегодном послании народу, будущее жителей Казахстана — в свободном владении казахским, русским и английским языками.

«Будущее казахстанцев — за свободным владением казахским, русским и английским языками», — отметил Назарбаев. Президент страны добавил, что следует определить четкий график перехода казахского языка на латинский алфавит на всех уровнях образования до 2025 года.

«Знание русского языка остается важным. С 2016 года в обновленных программах русский язык преподается в казахских школах уже с 1-го класса», — говорится в обращении президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что Назарбаев призвал внедрить в экономику новые технологии. 16 января президент Казахстана встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.