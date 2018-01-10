Трамп примет в Вашингтоне президента Казахстана

Президент США Дональд Трамп 16 января встретится в Вашингтоне с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Назарбаев обсудят стратегическое партнерство и экономическое сотрудничество.

«Президенты обсудят пути укрепления и расширения стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества», — указано в документе. Политики обсудят вопросы нераспространения оружия массового поражения и «лидерство Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану, во время председательства в Совете Безопасности ООН».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил в ходе встречи с членами Совбеза ООН о необходимости сотрудничества с Россией по Афганистану.