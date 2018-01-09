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Трамп планирует посетить экономический форум в Давосе

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Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports
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Американский лидер Дональд Трамп намерен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, ежегодная встреча бизнесменов и политиков пройдет с 23 по 26 января. О планах Трампа сообщила американским телеканалам и изданиям пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в ходе визита в Давос Трамп будет «продвигать свою политику по укреплению американского бизнеса, американской промышленности и содействию американским рабочим», сообщает НСН.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп предложит согражданам свою кандидатуру на пост главы страны в 2020 году. Это заявление представитель Белого дома сделал на фоне того, что Комитет защиты журналистов признал, что президент США больше всех политических деятелей подрывает свободу СМИ.

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