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Сын Трампа озвучил причину пожара в Trump Tower

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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Эрик Трамп назвал причину пожара, возникшего в небоскребе Trump Tower на Манхэттене.

Возгорание возникло 8 января на 58-м этаже 202-метровой башни, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа.

По словам Эрика Трампа, причиной пожара стало короткое замыкание в охладительном конденсаторе. Об этом сын президента США написал на своей странице в Twitter. Эрик Трамп отметил слаженную работу сотрудников пожарного департамента.

«Небольшое возгорание электропроводки произошло в градирне на крыше Trump Tower. Нью-йоркский пожарный департамент прибыл на место спустя считаные минуты и проделал грандиозную работу. Мужчины и женщины FDNY — настоящие герои и заслуживают наших самых искренних благодарностей и прославления!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре на верхних этажах небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

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