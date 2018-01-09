Сын Трампа озвучил причину пожара в Trump Tower

Эрик Трамп назвал причину пожара, возникшего в небоскребе Trump Tower на Манхэттене.

Возгорание возникло 8 января на 58-м этаже 202-метровой башни, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа.

По словам Эрика Трампа, причиной пожара стало короткое замыкание в охладительном конденсаторе. Об этом сын президента США написал на своей странице в Twitter. Эрик Трамп отметил слаженную работу сотрудников пожарного департамента.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj — Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018

«Небольшое возгорание электропроводки произошло в градирне на крыше Trump Tower. Нью-йоркский пожарный департамент прибыл на место спустя считаные минуты и проделал грандиозную работу. Мужчины и женщины FDNY — настоящие герои и заслуживают наших самых искренних благодарностей и прославления!» — заявил он.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре на верхних этажах небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.