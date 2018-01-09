Сын Трампа озвучил причину пожара в Trump Tower
Эрик Трамп назвал причину пожара, возникшего в небоскребе Trump Tower на Манхэттене.
Возгорание возникло 8 января на 58-м этаже 202-метровой башни, где располагается личная нью-йоркская резиденция миллиардера и президента США Дональда Трампа.
По словам Эрика Трампа, причиной пожара стало короткое замыкание в охладительном конденсаторе. Об этом сын президента США написал на своей странице в Twitter. Эрик Трамп отметил слаженную работу сотрудников пожарного департамента.
«Небольшое возгорание электропроводки произошло в градирне на крыше Trump Tower. Нью-йоркский пожарный департамент прибыл на место спустя считаные минуты и проделал грандиозную работу. Мужчины и женщины FDNY — настоящие герои и заслуживают наших самых искренних благодарностей и прославления!» — заявил он.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре на верхних этажах небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.