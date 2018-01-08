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Небоскреб Трампа загорелся в Нью-Йорке

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Фото: REUTERS
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Пожар возник на одном из верхних этажей небоскреба «Трамп-Тауэр» в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Daily Mirror со ссылкой на пожарную охрану города.

Предположительно возгорание началось на 58-м этаже башни, принадлежащей президенту США Дональду Трампу.

Пожарные ведут работы по тушению огня на крыше здания.

В настоящее время выясняются причины возгорания.

8 января портал iz.ru сообщал, что пожар произошел на первом этаже административного здания рядом с торговым центром «Гран Плюс» на северо-востоке Москвы.

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