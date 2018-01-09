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Комитет защиты журналистов объявил Трампа главным гонителем свободы СМИ

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Комитет защиты журналистов признал, что президент США Дональд Трамп больше всех политических деятелей подрывает свободу СМИ. Об этом говорится в заявлении политической организации.

«Трамп, в отличие от своих предшественников, последовательно подрывал позиции национальных СМИ и отказывался поднимать вопрос о ситуации со свободой прессы при общении с репрессивными лидерами», — приводит ТАСС сообщение комитета.

Как установили правозащитники, при администрации республиканца Министерство юстиции США не придерживалось курса защиты источников информации журналистов, а Госдеп предложил сократить финансирование международных организаций по защите свободы слова и самовыражения.

Помимо Дональда Трампа, комитет отметил, что свободе СМИ препятствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, а также председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее американский лидер объявил о намерении вручить «премии» СМИ за «бесчестную и продажную» работу и распространение ложной информации 8 января. Позже он перенес вручение «наград» на 17 января.

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