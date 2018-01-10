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Советник Трампа отметил важность сотрудничества с Россией по Афганистану

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Фото: Global Look Press/ZUMA/James E. Foehl
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Помощник президента США по нацбезопасности, генерал-лейтенант Герберт Макмастер в ходе встречи с членами Совбеза ООН заявил о необходимости сотрудничества с Россией по Афганистану. Об этом сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Встреча участников Совбеза прошла 10 января. Как отметил российский дипломат, в ходе беседы он согласился с большинством пунктов, которые затронул представитель Белого дома.

«Он упомянул необходимость российско-американского сотрудничества по Афганистану, что является обычным вопросом, в котором мы можем налаживать сотрудничество. Я полностью согласился», — приводит его слова ТАСС.

Василий Небензя также напомнил, что в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин поблагодарил власти США за их работу в Афганистане и заявил о необходимости сотрудничества в этой сфере.

16 декабря министр обороны США Джеймс Мэттис выразил надежду на взаимное стремление Москвы сотрудничать с Вашингтоном по вопросу Афганистана.

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