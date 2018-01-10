Бывший советник Трампа покинул пост в Breitbart News

Экс-советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон покинул новостной сайт Breitbart News. Бывший стратег Трампа ушел с поста исполнительного председателя совета директоров, сообщается на сайте портала.

В Breitbart News Бэннон работал с 2012 года, в 2016 он стал советником Трампа, а после увольнения с этой должности в августе 2017 года Бэннон вернулся в издание, сообщает «Газета.ру».

Уход бывшего стратега Трампа произошел на фоне скандала из-за его комментариев, опубликованных в книге об администрации Белого дома «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», автором которой стал журналист Майкл Вулф.

Высказывания Бэннона вызвали критику со стороны Трампа, политик заявил, что его бывший советник «сошел с ума». В Белом доме заявили, что возможность возвращения Стивена Бэннона на должность советника президента США Дональда Трампа не рассматривается.

В книге Вулфа приводится приписываемое экс-советнику заявление о «предательстве» сына президента Дональда Трампа – младшего из-за его встречи с российским юристом Натальей Весельницкой. Позже Стивен Бэннон выразил свое сожаление Дональду Трампу и заявил, что его высказывание было адресовано экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту.