Назарбаев призвал к созданию промышленности «цифровой эпохи»

В ежегодном послании народу Казахстана президент страны Нурсултан Назарбаев призвал внедрить в экономику новые технологии. Политик отметил, что эпоха «нефтяного изобилия» подходит к концу и стране требуется новое качество развития.

«Индустриализация должна стать флагманом внедрения новых технологий», — говорится в обращении Назарбаева, опубликованном в среду на его сайте. Президент Казахстана указал, что результат индустриализации — стабилизирующий фактор в кризисных годах, когда наблюдается снижение цен на нефть.

«Поэтому ориентир на обрабатывающий сектор с высокой производительностью труда неизменен», — резюмировал Назарбаев.

Ранее стало известно, что 16 января президент Казахстана встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.