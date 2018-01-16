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В Латвии допустили введение штрафов за разговоры на русском языке в школе

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsin
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Сопредседатель «Русского союза в Латвии», экс-депутат сейма Мирослав Митрофанов заявил, что в будущем в латвийских школах возможны штрафы за использование русского языка.

По его словам, это произойдет, если ничего не предпринимать для сохранения школ нацменьшинств, на которые активное давление оказывают правые политические партии.

«Сейчас правящие правые партии делают очень большой шаг в этом направлении. Если это достанется им легко, надо понимать, что в ближайшие годы они добьют школы национальных меньшинств», — заявил Митрофанов в эфире радиостанции Baltkom.

Правящая коалиция Латвии ранее поддержала представленную минобразования реформу, согласно которой школы нацменьшинств через три года перейдут на преподавание почти всех предметов на государственном языке.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие Латвией закона «О статусе участника Второй мировой войны» вызывает возмущение и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений.

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