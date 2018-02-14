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Латвийский банк ABLV отверг обвинения Минфина США в отмывании денег

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Фото: youtube.com
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Руководство латвийского банка ABLV Bank назвало вопиющей клеветой обвинения со стороны Минфина США в отмывании денег и намерено добиваться опровержения, говорится в заявлении банка.

«В данный момент банк рассматривает возможности опротестовать предложение FinCEN и приложит все усилия, чтобы опровергнуть столь вопиющую клевету», — приводит «РИА Новости» заявление банка.

ABLV отмечает, что в докладе управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) использована недостоверная информация. Кроме этого, банк уточняет, что Минфин США не принял во внимание деятельность ABLV по предотвращению легализации преступных средств и недопущению финансирования терроризма.

FinCEN ранее обвинило ABLV Bank в отмывании денег и предложило заблокировать корсчета латвийского банка. ABLV подчеркивает, что это решение не создает ограничений для деятельности банка, однако этой информацией нанесен существенный вред репутации латвийского финучреждения.

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