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В Россию не пустят подозреваемых в отмывании средств или финансировании экстремистов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Государственная дума собирается принять в первом чтении проект закона, который позволит наложить запрет на въезд в Россию иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании доходов.

Как заявили «Известиям» представители думского правового управления и комитета по развитию гражданского сообщества, инициатива уже одобрена. 

Изменения предлагается внести в ст. 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России».

Сейчас среди оснований для запрета въезда в страну: нарушение правил пересечения границы, таможенных правил или санитарных норм, предоставление заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания и нарушение сроков пребывания во время предыдущего визита. Кроме того, запрет касается лиц, которые в последние три года привлекались к административной ответственности в РФ или являются участниками нежелательных на территории страны иностранных или международных неправительственных организаций. 

Депутаты намерены добавить в список тех, чьи финансовые операции были приостановлены, а имущество или счета заморожены в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов или финансированию терроризма. По словам разработчиков законопроекта, поправки необходимы для обеспечения безопасности страны.

По мнению экспертов, после блокировки средств норму о запрете могут применять автоматически и обжаловать это решение будет нелегко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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