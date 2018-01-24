Подозреваемых оставят за границей

Госдума намерена принять в первом чтении законопроект, позволяющий наложить запрет на въезд в РФ иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании доходов, полученных преступным путем. Правовое управление Госдумы и комитет по развитию гражданского общества уже одобрили инициативу, сообщили «Известиям» его представители. Разработчики документа подчеркивают, что поправки необходимы для обеспечения безопасности страны. По мнению экспертов, после блокировки средств норму о запрете могут применять автоматически и обжаловать это решение будет нелегко.

Изменения предлагается внести в ст. 26 закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Авторами инициативы выступили депутаты «Единой России». В статье указан перечень оснований, по которым иностранным гражданам или лицам без гражданства могут запретить въезд в страну. Сейчас в этом списке пять категорий: в Россию могут не пустить за нарушение правил пересечения границы, таможенных правил или санитарных норм, за предоставление заведомо ложных сведений о себе или о цели своего пребывания, а также за превышение сроков пребывания во время предыдущего визита. Запрет касается и лиц, которые в последние три года привлекались к административной ответственности в России или являются участниками иностранной или международной неправительственной организации, которая признана нежелательной на территории РФ.

Теперь в этот перечень депутаты хотят включить тех, чьи финансовые операции были приостановлены, а имущество или счета заморожены в рамках законодательства о противодействии легализации преступных доходов или финансированию терроризма.

Согласно действующему законодательству, средства или другое имущество замораживает Росфинмониторинг по решению межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. В состав МВК входят представители министерств и ведомств, Счетной палаты, ЦИК, Центробанка, обеих палат парламента, администрации президента и аппарата правительства. Решение принимается по результатам рассмотрения данных о лицах и об организациях, которые не попали в перечень террористических, но подозреваются в причастности к такой деятельности.

Как ранее сообщали «Известия», в 2017 году Росфинмониторинг заморозил активы 104 граждан стран Центральной Азии, проживающих в России. Общая сумма заблокированных средств составила 4 млн рублей.

Профильный комитет по развитию гражданского общества и правовое управление Госдумы уже дали положительные заключения по законопроекту, отметив, что новация направлена на обеспечение безопасности государства.

В инициативе речь идет только о возможности запрета на въезд после блокировки средств. Однако нельзя исключать, что это будет происходить автоматически, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Исходя из практики применения данной статьи, уполномоченные органы в большинстве случаев рассматривают ее как императивную норму, а суды их в этом поддерживают, — заявил «Известиям» руководитель практики трудового и миграционного права юридической группы «Яковлев и партнеры» Антон Алексеев.

По его словам, иностранцу будет довольно сложно оспорить такое решение. Чтобы въезд снова разрешили, придется оспорить в суде постановление комиссии по поводу блокировки средств, а затем отдельно обжаловать запрет на пересечение границы. Процедура может получиться достаточно длительной, отметил юрист.

Запрет на въезд сильно затруднит процесс разблокировки средств вне территории РФ, что особенно неприятно, например, если решение было принято ошибочно, подчеркнула старший юрист компании «Дювернуа Лигал» Анна Сенаторова.

— Данный законопроект действительно позволит в определенной степени усилить противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Но предпринимателям, работающим исключительно в правовом поле, необходимо понимать риски — ведь такой рычаг воздействия может коснуться их или их партнеров, — считает она.

По мнению Анны Сенаторовой, устранить недостатки документа можно при доработке ко второму чтению и за счет принятия подзаконных актов.

Рассмотрение законопроекта запланировано на начало февраля.