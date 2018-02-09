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Вашингтон расширил санкции за связи с ИГ

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bao Dandan
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Министерство финансов США в пятницу, 9 февраля, расширил список лиц и организаций, попадающих под санкции, введенные за связи с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ. — Ред.).

В список добавлены гражданин Филиппин, имеющий второе гражданство Саудовской Аравии, гражданин ФРГ, имеющий гражданство Турции и гражданин Сомали. Об этом сообщает «РИА Новости».

Также минфин США ввел санкции против компаний Al-Mutafaq Commercial Company, Liibaan Trading и Profesyoneller Elektronik.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции против двух украинских авиакомпаний.

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