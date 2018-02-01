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Минфин США разъяснил наличие засекреченной части «кремлевского доклада»

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Фото: Global Look Press/Chuck Myers
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Минфин США объяснил наличие засекреченной части «кремлевского доклада» намерением не допустить оглашения чувствительной информации и избежать вероятного вывода активов физических и юридических лиц, упомянутых в документе. Об этом заявил помощник американского министра финансов по связям с общественностью Тони Сэйег.

«Министерство включило в доклад засекреченное приложение, чтобы избежать потенциального вывода активов упомянутых в нем физлиц и юрлиц, а также избежать обнародования чувствительной информации», — цитирует Сэйега Bloomberg.

Отвечая на критику американских СМИ и конгрессменов о том, что «кремлевский доклад» составлялся на основе информации с сайта Kremlin.ru и списка Forbes, помощник министра признал, что незасекреченная часть доклада действительно составлялась на основе открытых источников. При его подготовке использовались правительственные документы, веб-сайты и новости в СМИ.

Помощник министра финансов подчеркнул, что этой частью документа ведомство четко дало понять, что «нацелено на противодействие дестабилизирующей активности России», передает RNS.

Напомним, в так называемый кремлевский доклад, который минфин США представил конгрессу, вошли 210 российских бизнесменов, чиновников и глав госкомпаний, близких к президенту России Владимиру Путину.

Автоматического попадания под санкции упомянутых в списке лиц этот перечень не означает, однако в будущем против них могут вводиться реальные санкции, заявил позже глава финансового ведомства Стивен Мнучин.

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