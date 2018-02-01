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Санкции не повлияют на вероятное решение Moody's повысить рейтинг России

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Антироссийские санкции не повлияют на решение международного рейтингового агентства Moody's повысить рейтинг РФ. Об этом в четверг заявила старший вице-президент агентства Кристин Линдоу, передает Bloomberg.

По словам Линдоу, Россия и без инвесторов из США может финансировать дефицит бюджета.

Moody's 26 января повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» до «позитивного», подтвердив его на уровне «Ва1». Соответствующее решение связано со снижением уязвимости экономики государства перед внешними шоками, которые могут возникнуть из-за повторного падения цен на нефть или геополитической напряженности.

Напомним, в минувший вторник министерство финансов США опубликовало «кремлевский список», в который попали 210 человек, близких к президенту России Владимиру Путину: 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Попадание в этот перечень не означает автоматического попадания под санкции упомянутых в списке лиц, однако подразумевает, что в будущем ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены, отмечает BFM.RU.

Накануне Moody's повысило рейтинг нефтяной компании «Роснефть» до инвестиционного уровня «Baa3» с прогнозом «стабильный». Вследствие этого кредитный рейтинг компании «Башнефть» вырос до этого же уровня.

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