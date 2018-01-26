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Минфин надеется на повышение суверенных рейтингов РФ в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Стабильность в экономике РФ позволит международным агентствам улучшить суверенные рейтинги России, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что только за один год прогноз агентства Moody's по рейтингу России был повышен с «негативного» до «позитивного», сообщает «РИА Новости». «Сегодня все компании «большой тройки» едины в позитивном прогнозе по рейтингам нашей страны», — цитирует Силуанова «Газета.ру».

«Надеюсь, макроэкономическая стабильность, сложившаяся в российской экономике благодаря сдержанной бюджетной политике, плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции, позволит рейтинговым агентствам в этом году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги России», — отметил министр.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов призвал превратить Россию во «вторую Норвегию».

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