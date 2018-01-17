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Силуанов озвучил перспективы роста Фонда национального благосостояния

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Объем средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) достигнет порога в 7% ВВП, после которого средства фонда могут вкладываться в инфраструктурные проекты, не ранее 2019 года.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, отметив, что в 2018 году ожидается пополнение фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов. 

При этом он подчеркнул, что преодолеть отметку в 7% ВВП в текущем году тем не менее не удастся. 

«В любом случае, 7% порога мы с вами достигнем не в этом году, в лучшем случае в следующем», — приводит ТАСС слова министра. 

Фонд национального состояния был сформирован в 2008 году. Он является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу.

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