Силуанов озвучил перспективы роста Фонда национального благосостояния

Объем средств в Фонде национального благосостояния (ФНБ) достигнет порога в 7% ВВП, после которого средства фонда могут вкладываться в инфраструктурные проекты, не ранее 2019 года.

Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, отметив, что в 2018 году ожидается пополнение фонда за счет дополнительных нефтегазовых доходов.

При этом он подчеркнул, что преодолеть отметку в 7% ВВП в текущем году тем не менее не удастся.

«В любом случае, 7% порога мы с вами достигнем не в этом году, в лучшем случае в следующем», — приводит ТАСС слова министра.

Фонд национального состояния был сформирован в 2008 году. Он является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу.