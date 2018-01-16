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Минфин предлагает снять ограничения по зарубежным счетам россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минфин предлагает снять все ограничения по движению средств на зарубежных банковских счетах россиян. 

Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме.

По его словам, ведомство уже подготовило соответствующий законопроект и в настоящее время согласовывает его с другими министерствами. 

«Нас Минэк (Министерство экономического развития. — iz.ru), кстати, в этом поддерживает. ФТС, ФНС поддерживают в известной степени. Центральный банк пока занимает более осторожную позицию», — приводит «РИА Новости» слова замминистра. 

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