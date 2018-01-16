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Медведев рассказал о потенциальном влиянии роботизации на рынок труда

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Роботизация не приведет к росту безработицы в России и при этом создаст условия для роста зарплат.

Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарной дискуссии Гайдаровского форума.

Он отметил, что автоматизация и роботизация могут помочь России справиться с дефицитом трудовых ресурсов, связанных со снижением рождаемости.

«При этом требования к квалификации возрастут, а сам труд должен быть более творческим и интересным», — передает ТАСС его слова. 

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