Медведев рассказал о потенциальном влиянии роботизации на рынок труда

Роботизация не приведет к росту безработицы в России и при этом создаст условия для роста зарплат.

Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарной дискуссии Гайдаровского форума.

Он отметил, что автоматизация и роботизация могут помочь России справиться с дефицитом трудовых ресурсов, связанных со снижением рождаемости.

«При этом требования к квалификации возрастут, а сам труд должен быть более творческим и интересным», — передает ТАСС его слова.