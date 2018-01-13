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Ученые обучили искусственный интеллект показывать мысли человека

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Фото: Global Look Press/ Rodrigo Reyes Marin/AFLO
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Японские ученые создали искусственный интеллект (ИИ), который способен распознавать человеческие мысли и визуализировать их.

Об этом рассказало издание The Next Web.

Людям — участникам эксперимента показывали изображения, ученые фиксировали импульсы, которые возникали у них в мозге, а нейросеть училась генерировать изображение, сообщает сетевое издание m24.ru.

Правда, на данный момент ИИ не смог продвинуться дальше визуализации простых фигур и букв алфавита.

Ученые надеются, что в будущем это позволит создать систему мгновенной передачи команд от человека к машине.

21 декабря голосовые ассистенты Apple и Google поговорили на тему секса и сексуального здоровья.

Викторину для Siri и Google Assistant устроили исследователи из новозеландского университета. Для этого они использовали базу запросов на сайте национальной службы здравоохранения Великобритании.

Лучшим оказался ассистент от Google, так как Siri зачастую не понимала некоторые слова или просто игнорировала вопрос.

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