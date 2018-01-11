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Sony представила робота-собачку c искусственным интеллектом

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Фото: REUTERS/Steve Marcus
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Компания Sony представила в своей токийской штаб-квартире нового электронного робота-собачку aibo с элементами искусственного интеллекта. Первые устройства передали владельцам, которые приобрели новинку на предварительных интернет-торгах.

Sony выпускала подобных роботов до 2006 года, однако их название писалось прописными буквами — AIBO (аббревиатура, которая соединяет понятие «искусственный интеллект» с японским словом «дружок»), указывает ТАСС.

Теперь собачка имеет размер крупного щенка и более реалистичные очертания. Она может лаять, играть, двигать ушами и реагирует на прикосновения.

Также «дружка» оснастили двумя камерами, которые позволяют ему различать хозяев и посторонних людей, а также находить путь к зарядке. Кроме того, робот постоянно подключен к интернету, что позволяет ему обмениваться информацией со своими собратьями и приобретать новые навыки.

Обойдется aibo в $1,9 тыс.

Ранее портал iz.ru сообщал, что роботы-стриптизерши исполнят танец на выставке потребительской электроники Consumers Electronics Show в Лас-Вегасе (CES).

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