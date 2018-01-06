Роботы-стриптизерши исполнят танец на выставке CES в Лас-Вегасе

Роботы, имитирующие стриптизерш, исполнят танец на выставке потребительской электроники Consumers Electronics Show в Лас-Вегасе (CES), сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что данное мероприятие организует заведение Sapphire Gentlemans Club для привлечения отдыхающих.

«С момента изобретения роботы использовались, чтобы облегчить жизнь человеку. Но правила меняются: эти роботы были разработаны строго для развлечения», — сообщили организаторы выставки.

Ранее портал iz.ru сообщал, что японские инженеры создали робота‐спортсмена, который умеет потеть, отжиматься и приседать. Подвижные суставы также позволяют разработке выполнять некоторые физические упражнения и играть в бадминтон.