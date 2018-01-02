Минобороны займется разработками в сфере искусственного интеллекта
Министерство обороны РФ займется разработками в сфере искусственного интеллекта. Специалисты ведомства проведут конкурс проектов среди робототехников.
Как сообщает телерадиокомпания «Мир», разработчики представят свои проекты по использованию искусственного интеллекта, а также беспилотной авиации и автономного транспорта, энергетики, медицины, робототехники и промышленного производства.
Отбором разработок займутся эксперты Главного управления научно-исследовательской деятельность и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ.
Победившие работы представят на форуме «Армия-2018» 21-26 августа.