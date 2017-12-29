Минобороны выделило офицеров петличными знаками русской гвардии

Офицеры российской армии получили на воротники мундиров петличные знаки по образцу русской гвардии XIX века.

Об этом рассказала в пятницу, 29 декабря, кандидат исторических наук полковник Елена Севастьянова.

«Этот парный знак золотистого цвета, отдаленно напоминающий римскую архитектурную колонну, называется петлицей», — цитирует ее «РИА Новости».

По форме это прямоугольник с выступающими основаниями. Этот знак различия впервые появился в России в 1811 году, и его носили офицеры только некоторых гвардейских полков, отмечает Севастьянова. Изготовляться петлицы будут методом машинной вышивки.

Морские офицеры получат на воротники изображение якоря.

1 октября в Вооруженных силах России стартовал осенний призыв, который продлится до конца года. Согласно указу президента страны, на службу в армию и другие органы будут направлены 134 тыс. молодых людей.

В местах сбора все призванные получат повседневную военную форму. Так, будущим морякам выдадут черный комплект одежды, тем, кто отправится в ВКС и ВДВ, — синий, остальным — обычной защитной раскраски.