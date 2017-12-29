Прямой эфир

В российской армии растет оснащенность современными видами оружия

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оснащенность Воздушно-космических сил (ВКС) РФ современным вооружением достигла в 2017 году 73%, Военно-морского флота (ВМФ) — 53%.

Информацию об этом распространили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 29 декабря.

Официальный орган ведомства «Красная звезда» опубликовал соответствующую инфографику, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, портал iz.ru рассказал о том, что российская армия заканчивает год с новыми разработками ракетного оружия, часть которого уже протестировано в условиях боевых действий в Сирии.

25 декабря стало известно, что в 2018 году противовоздушная оборона (ПВО) Арктики получит новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны сообщило о выполнении плана осеннего призыва в полном объеме
Россия совершила прорыв в создании сверхточных ракет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017