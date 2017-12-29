В российской армии растет оснащенность современными видами оружия

Оснащенность Воздушно-космических сил (ВКС) РФ современным вооружением достигла в 2017 году 73%, Военно-морского флота (ВМФ) — 53%.

Информацию об этом распространили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 29 декабря.

Официальный орган ведомства «Красная звезда» опубликовал соответствующую инфографику, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, портал iz.ru рассказал о том, что российская армия заканчивает год с новыми разработками ракетного оружия, часть которого уже протестировано в условиях боевых действий в Сирии.

25 декабря стало известно, что в 2018 году противовоздушная оборона (ПВО) Арктики получит новые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности.