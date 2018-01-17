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Силуанов призвал превратить Россию во «вторую Норвегию»

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Резервные средства России, не задействованные в инфраструктурных проектах, не должны опускаться ниже 7% от ВВП, что позволит стране выполнять свои обязательства вне зависимости от ситуации на сырьевых рынках. С таким заявлением выступил министр финансов Антон Силуанов.

Он отметил, что бюджет является «катализатором нестабильности», поскольку подвержен изменениям на сырьевых рынках. Это, в свою очередь, влияет на инфляцию в стране. Избежать подобного позволит сбалансированный бюджет.

«Во всяком случае Россия должна превратиться во вторую Норвегию, которая совершенно не чувствовала изменений ценовых колебаний на нефть, которые проходили в прошедшие несколько лет», — заявил Силуанов в интервью телеканалу РБК.

Министр напомнил, что страны, тратившие сырьевые и нефтегазовые доходы на поддержку бюджета, сталкивались с «политическими последствиями».

В 1990 году в Норвегии был создан суверенный фонд, который пополняется за счет доходов от продажи нефти. Эти средства инвестируются в зарубежные финансовые активы.

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