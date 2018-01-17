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Минфин пообещал противодействовать резкому укреплению рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство финансов РФ не позволит курсу рубля резко укрепиться, пообещал глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

«Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — пояснил министр.

По его оценке, укрепление рубля «подобно смерти» для ряда отраслей. «Потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и т.д.», — цитирует «РИА Новости» заявление Силуанова.

Как писал iz.ru, эксперты считают, что рубль продолжит укрепляться как минимум до конца I квартала 2018 года на фоне растущих цен на нефть.

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