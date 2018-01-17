Минфин пообещал противодействовать резкому укреплению рубля

Министерство финансов РФ не позволит курсу рубля резко укрепиться, пообещал глава ведомства Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

«Мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу», — пояснил министр.

По его оценке, укрепление рубля «подобно смерти» для ряда отраслей. «Потому что сразу приходят импортные товары, мы становимся неконкурентоспособными и т.д.», — цитирует «РИА Новости» заявление Силуанова.

Как писал iz.ru, эксперты считают, что рубль продолжит укрепляться как минимум до конца I квартала 2018 года на фоне растущих цен на нефть.