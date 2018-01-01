Минфин предрек рост независимости рубля от цен на нефть

Министерство финансов РФ рассчитывает получить в этом году больше дополнительных нефтегазовых доходов. Это стало возможным после введения с 1 января 2018 года нового бюджетного правила.

Уже в 2018 году уровень изъятия дополнительных нефтегазовых доходов увеличится почти вдвое — до 70%. Полученные средства будут направляться на покупку валюты на свободном рынке.

Таким образом, новое бюджетное правило приведет к укреплению национальной валюты — к росту независимости курса рубля от колебаний цен на нефть, поясняет «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, Резервный фонд РФ с 1 января 2018 года присоединен к Фонду национального благосостояния, при этом Резервный фонд будет исчерпан.