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Минфин предрек рост независимости рубля от цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министерство финансов РФ рассчитывает получить в этом году больше дополнительных нефтегазовых доходов. Это стало возможным после введения с 1 января 2018 года нового бюджетного правила.

Уже в 2018 году уровень изъятия дополнительных нефтегазовых доходов увеличится почти вдвое — до 70%. Полученные средства будут направляться на покупку валюты на свободном рынке.

Таким образом, новое бюджетное правило приведет к укреплению национальной валюты — к росту независимости курса рубля от колебаний цен на нефть, поясняет «Интерфакс».

Как сообщал iz.ru, Резервный фонд РФ с 1 января 2018 года присоединен к Фонду национального благосостояния, при этом Резервный фонд будет исчерпан.

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