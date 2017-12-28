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Центробанк не собирается бороться с инфляцией в 2018 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк не будет повышать ставку для борьбы с инфляцией в 2018 году, поскольку в этом году она была замедлена хорошим урожаем и крепким курсом рубля.

Об этом говорится в докладе по денежно-кредитной политике (ДКП) Банка России, который имеется в распоряжении «Известий».

«Годовой темп прироста цен продовольственных товаров в ноябре составил 1,1%. В частности, ниже, чем годом ранее, были цены на плодоовощную продукцию, сахар-песок, мясо и птицу, крупу и бобовые и так далее», — подчеркивается в документе.

Укрепление курса рубля благодаря стабильным ценам на нефть в мире тоже внесло свою лепту, чуть ниже процентного пункта.

В результате ЦБ прогнозирует инфляцию к концу года на уровне 2,4–2,6% и повышение ее до 4% в будущем году.

Впрочем, эксперты полагают, что из-за крепкого курса рубля и недостаточной загруженности мощностей экономики в начале 2018 года инфляция и вовсе может упасть до 2,1% в феврале.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

ЦБ не будет повышать ставку для снижения инфляции

 

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