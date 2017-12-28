ЦБ не будет повышать ставку для снижения инфляции

Центральному банку не придется в 2018 году ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) для снижения инфляции. В этом году ее дополнительно замедлили на один процентный пункт хороший урожай и крепкий курс рубля. Влияние этих двух факторов закончится уже в первой половине следующего года, указывает регулятор в своем докладе о ДКП. Таким образом, к концу 2018 года рост потребительских цен вернется к целевым 4%.

2017 год знаменуется рекордно низкой инфляцией в истории России. К 20 декабря потребительские цены выросли всего лишь на 2,4%, говорится в материалах Росстата. В ЦБ прогнозируют инфляцию к концу года на уровне 2,4–2,6%.

В следующем году в ЦБ всё же прогнозируют удорожание товаров и услуг на 4%. Это целевой ориентир для регулятора. Несмотря на ожидаемый рост цен в 2018 году, Банк России не планирует дополнительно ужесточать денежно-кредитную политику, подчеркивается в декабрьском докладе о ДКП.

В документе также говорится, что существенный вклад в снижение инфляции в этом году внесли временные факторы. Это хороший урожай и укрепление рубля на протяжении всего года. Успехи в полях и на бирже привели к замедлению роста цен на 1 п.п. Иначе инфляция сейчас равнялась бы 3,4%, подсчитали в Центробанке.

«Годовой темп прироста цен продовольственных товаров в ноябре составил 1,1%. В частности, ниже, чем годом ранее, были цены на плодоовощную продукцию, сахар-песок, мясо и птицу, крупу и бобовые и так далее», — подчеркивается в докладе.

Рекордный урожай привел к увеличению количества продовольствия на прилавках. Ритейлеры стремились продать как можно больше продукции, в том числе и из-за того, что ее нельзя было долго хранить. А устойчивый курс рубля замедлил рост цен на непродовольственные товары со значительной долей импортных комплектующих. В частности, на бытовую технику, электронику и медицинские товары.

Дезинфляционный вклад крепкого рубля — «чуть ниже 1 процентного пункта», а рекордного урожая — «чуть ниже 0,5 процентного пункта», оценила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Точные оценки влияния этих двух факторов представители регулятора не предоставили.

При этом в докладе о ДКП отмечается, что в ноябре несколько ускорился рост цен на услуги — до 4,3% по сравнению с 4,2% в октябре и сентябре. Это связано в основном с увеличением транспортных тарифов и цен на зарубежные поездки.

Хороший урожай перестанет оказывать давление на стоимость товаров в первой половине 2018 года, а курс рубля — уже в I квартале.

«Сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз. На краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под влиянием динамики объемов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — говорится в докладе.

Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько согласен с утверждением, что снижение цен связано с изменением экономической ситуации.

— Мы сейчас производим больше, чем реально нужно людям. Этим и объясняется дефляция. Мы уперлись в ограниченный потребительский спрос, — констатировал Дмитрий Рылько.

По прогнозу доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева, замедление роста цен продолжится и в начале 2018 года: в январе товары и услуги подорожают лишь на 2,4% в годовом выражении, а в феврале — инфляция опустится до рекордных 2,1%.

— Это будет связано не только с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, но и со стабильным курсом рубля, со стабильными ценами на нефть. Также на это повлияет уверенный экономический рост, при котором еще не до конца загружены все производственные мощности, — отметил он.

Сейчас инфляция держится на рекордно низком уровне не только из-за монетарной политики ЦБ и временных факторов, но в том числе и из-за неготовности населения намного больше тратить. Возвращение инфляции к более высоким уровням будет означать уверенный экономический рост и восстановление потребительского спроса до докризисных уровней.