Россияне переоценили инфляцию

Рост потребительских цен в 2017 году не заметили 30% россиян, однако большинство заявили, что почувствовали инфляцию. Таковы результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований РАНХиГС (есть у «Известий»). Если два года назад граждане говорили об удорожании техники и автомобилей, то сейчас – на товары первой необходимости. При этом в декабре Центробанк понизил прогноз по инфляции на конец года с 4 до 2,4-2,6%. Россияне склонны преувеличивать реальное значение роста цен, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Центр социсследований РАНХиГС проводит регулярный опрос «Евробарометр в России», посвященный экономическому поведению, политическим ожиданиям и социальным установкам россиян. Объем выборки — 6 тыс. человек.

— В уходящем году о своем ощущении роста цен заявили 70% респондентов, — отметил директор Центра социологических исследований РАНХиГС Виктор Вахштайн.

Ответы россиян на вопросы о ценах не всегда подтверждаются реальной статистикой. Банк России установил цель по инфляции в нынешнем году на уровне 4%. В сентябре прогноз по итоговому росту цен был снижен до 3,5–3,8%, в октябре — до 3,2%, а в декабре — до 2,4–2,6%. В ноябре годовая продовольственная инфляция составила 1,1%.

— Как раз продовольственная инфляция в уходящем году существенно снизилась и оказала влияние на общее замедление роста цен, — отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

По словам Виктора Вахштайна, россияне формируют инфляционные ожидания, исходя из своих представлений о перспективах.

— Опыт роста цен напрямую не коррелирует с тем, чего ждут россияне. Это видно по ответам на вопросы, как в прошлые годы росли цены, рост цен на какие товары был замечен респондентами. Если два года назад граждане отмечали удорожание товаров длительного пользования — техники, автомобилей, то теперь указывают на рост цен на товары первой необходимости — продукты питания, одежду, лекарства, — отметил Виктор Вахштайн.

По мнению экспертов, инфляционные ожидания никогда не будут соответствовать реальному росту цен из-за психологического фактора.

— Обычно россиянам гораздо проще пожаловаться на рост цен, чем признать, что они не изменились или выросли слабо. В связи с этим я отметил бы не то, что 70% почувствовали инфляцию, а то, что 30% ее не почувствовали. Это очень хороший показатель, свидетельствующий о том, что Центробанку постепенно удается убедить население в том, что мы живем в условиях экономики с низкой инфляцией, — сказал главный экономист Газпромбанка Максим Петроневич.

О том, что граждане склонны преувеличивать реальное значение роста цен, запоминая лишь негативные явления, заявила 23 декабря глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

— Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди в отличие от статистических органов не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти всё равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад, — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что цены на товары ежедневного спроса, прежде всего на плодоовощную продукцию, в течение года очень колеблются. И люди замечают рост цен больше, чем снижение.

В то же время у граждан наблюдается тенденция к расходованию сделанных ранее сбережений. Это оказывает влияние на психологическое восприятие роста цен. В середине 2017 года в ЦБ отметили признаки перехода граждан от сберегательной модели поведения к потребительской.

— Россияне начали тратить накопленные деньги. Количество людей, имеющих сбережения в размере месячного дохода и более, сократилось в этом году на четверть по сравнению с 2015 годом, — отметил Виктор Вахштайн.

На инфляционные ожидания влияет и политический оптимизм, отмечают в РАНХиГС. Сейчас в России около 30% граждан, уверенных, что «в будущем году политическая ситуация улучшится». И это примерно те же люди, которые считают, что цены будут расти нынешними темпами либо медленнее. Больше всего оптимистов — 45% — зафиксировано в 2014 году, когда Крым воссоединился с Россией. Тогда инфляционные ожидания были существенно ниже.

По прогнозам Банка России, по мере закрепления инфляции вблизи 4% и ниже будут создаваться предпосылки для дальнейшего снижения инфляционных ожиданий россиян.