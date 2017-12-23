Прямой эфир

В ЦБ назвали причины ощущения россиянами высокой инфляции

0
Фото: REUTERS/Marco Bello
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина назвала причины, по которым у граждан страны создается ощущение роста цен.

Первая — это жизнь при высокой инфляции длительное время, поэтому россиянам сейчас сложно поверить, что она будет низкой.

Во-вторых, люди запомнили цены на продукты, которые установились два года назад, но не фиксируют их изменения в отличие от статистических органов.

И третье — это товары ежедневных покупок, прежде всего плодовоовощная продукция. Цены на данную группу товаров очень колеблются в течение года.

При этом россияне больше замечают рост цен, отметила директор ЦБ в интервью телеканалу «Россия-1».

На конец 2017 года регулятор прогнозирует инфляцию до 2,6%, а в 2018 году на уровне 3,5–4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Индексации, штрафы и рост
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Россияне определили необходимую для достойной жизни сумму

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017