Глава Минфина рассказал об инфляции по итогам года

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что инфляция в России по итогам 2017 года составит от 2,5 до 2,6%. В эфире телеканала «Россия 24» глава Минфина добавил, что фиксируется снижение инфляции.

«В этом году будет 2,5–2,6%, вообще это исторический минимум», — приводит слова Силуанова «Газета.ру». По прогнозу министра, рост ВВП России в текущем году составит 1,8–2%.

Портал iz.ru сообщил, что ранее Силуанов не рекомендовал гражданам работать с существующими спекулятивными криптовалютами. Он пояснил, что инвестиции в криптовалюты, большинство из которых имеют признаки финансовой пирамиды, носят высокорисковый характер.